مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بسبب العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما يجري اليوم هو حلقة في سلسلة متواصلة من العدوان والحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني.

وقال الهباش، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: «في الواقع لا نستطيع أن نفصل بين ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في قطاع غزة وعما يجري في القدس أيضًا، كلها محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع وتكريس واقع الاحتلال ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية».

وحمل مستشار الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي المسؤولية عن هذا الوضع، مؤكدًا: «المجتمع الدولي سيكون مسؤولًا عن هذا الواقع إذا استمر في صمته وفي مداهنته لإسرائيل رغم كل هذه الجرائم التي تُرتكب».