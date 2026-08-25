اكتشف علاقة الشاي بالأمراض المزمنة والسرطان

يعد الشاي من المشروبات الشعبية الشهيرة المنتشرة في عدة دول.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك فإن الأبحاث تكشف أن شرب الشاي بانتظام قد يدعم صحتك بعدة طرق، وهى:

تحسين صحة القلب : تحتوي جميع أنواع الشاي تقريبًا على مضادات الأكسدة التي تم ربطها بصحة الأوعية الدموية، وانخفاض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول.

تحسين وظائف الدماغ : يرتبط تناول الشاي بانتظام بتحسين الوظائف الإدراكية، خاصةً مع التقدم في السن ومع مرور الوقت، قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي أيضًا على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

الوقاية من الأمراض : ربطت الأبحاث بين تناول الشاي الأخضر تحديداً وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان والعديد من الأمراض المزمنة، ويعود ذلك في المقام الأول إلى مضادات الأكسدة ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم هذه الروابط بشكل كامل.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي : تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يدعم عملية التمثيل الغذائي وإدارة الوزن الصحي كجزء من نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي بشكل عام.

تقليل الالتهاب : قد تساعد المركبات النباتية الطبيعية الموجودة في الشاي على تهدئة الالتهاب في جميع أنحاء جسمك، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الحالات المزمنة