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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تمرد في الدوري التركي.. طرابزون وبشكتاش وفنربخشة يفتحون النار على الحكام

الدوري التركي
الدوري التركي
حسام الحارتي

اشتعلت أزمة التحكيم في الدوري التركي مبكرًا، بعدما دخلت أندية القمة في صدام مباشر مع الحكام، رغم مرور جولتين فقط من عمر المسابقة.

وبحسب صحيفة «Posta» التركية، بدأت موجة الاعتراضات من جانب فنربخشة في الجولة الأولى، بعدما انتقد محمود أوسلو، مسؤول النادي، أداء التحكيم عقب الخسارة أمام غنتشلربيرليغي.

ومع انطلاق الجولة الثانية، انضم طرابزون سبور وبشكتاش إلى قائمة الأندية الغاضبة من القرارات التحكيمية.

طرابزون يفوز.. ولكن يعترض

ورغم انتصار طرابزون سبور على باشاك شهير بنتيجة 2-1، بثنائية النجم المصري محمد صلاح، فإن الفوز لم يمنع حالة الغضب داخل النادي، بعدما طالب الفريق باحتساب ركلتي جزاء لم يحتسبهما الحكم.

وكانت اللقطة الأكثر إثارة للجدل هي حصول محمد صلاح على بطاقة صفراء بداعي التمثيل، بعد مطالبته بالحصول على ركلة جزاء.

وعقب المباراة، خرج فاتح تكّه، المدير الفني لطرابزون، منتقدًا إدارة اللقاء، مؤكدًا أن فريقه كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف، كما أبدى اعتراضه على إلغاء هدف لصلاح.

الحكام السابقون يخالفون طرابزون جزئيًا

من جانبه، رأى الحكم السابق دنيز تشوبان أن طرابزون كان يستحق ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد إيمين بايرام، لكنه في الوقت نفسه اعتبر أن إنذار محمد صلاح بداعي التمثيل كان صحيحًا، وكذلك قرارات إلغاء هدفيه بسبب المخالفة والتسلل.

واتفق الحكمان السابقان بولنت يلدريم وأليكس تاشجي أوغلو أيضًا مع قرار إنذار صلاح.

بشكتاش يصعّد.. وبيان بعنوان «وثيقة عار»

ولم تتوقف الأزمة عند طرابزون، بعدما أصدر بشكتاش بيانًا ناريًا عقب خسارته أمام ألانيا سبور بهدف دون رد.

وهاجم النادي حكم الساحة عدنان دنيز كاياتبه وحكم تقنية الفيديو بولنت بيرينجي أوغلو، متهمًا إياهما بسوء النية، كما اعترض على عدم طرد لاعب ألانيا عقب واقعة الاعتداء على تروسارد، وإلغاء هدف، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فلاهوفيتش.

واختتم بشكتاش بيانه برسالة واضحة: «مش عايزين أفضلية ولا امتيازات.. عايزين بس تحكيم عادل ومتساوي».

وبعد جولتين فقط، أصبحت أزمة التحكيم حديث الأندية الكبرى في تركيا، بعدما أعلن فنربخشة وطرابزون سبور وبشكتاش اعتراضهم على قرارات الحكام، في مؤشر على أن الموسم الجديد قد يشهد صراعًا ساخنًا داخل الملعب وخارجه


 

تركيا محمد صلاح الدوري التركي أخبار الرياضة

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