لا يسبقه إلا أوسيمين.. الملك يفرض نفسه بين عمالقة الدوري التركي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور، بعدما فرض نفسه ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من الدوري التركي، وفقًا لاختيارات موقع «ماكوليك».

وحصل «الملك» على تقييم 9.2 من 10، ليصبح ثاني أعلى لاعب تقييمًا في تشكيل الجولة، خلف النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي، الذي تصدر القائمة بتقييم كامل 10 من 10، بينما جاء ماسون جرينوود، لاعب فنربخشة، ثالثًا بتقييم 9.1 من 10.

وجاء اختيار صلاح بعد الأداء اللافت الذي قدمه أمام باشاك شهير، حيث قاد طرابزون سبور لتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدفي فريقه ليحصد طرابزون أول انتصار له في الدوري هذا الموسم.

أرقام محمد صلاح أمام باشاك شهير: سجل هدفين.

أتم 8 تمريرات طويلة ناجحة من أصل 10.

قاد طرابزون لتحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم.

وضم خط الهجوم المثالي للجولة ثلاثة من أبرز نجوم الدوري التركي، وهم:

فيكتور أوسيمين – 10/10: سجل هدفين وصنع هدفًا.

محمد صلاح – 9.2/10: سجل هدفين وقاد طرابزون للفوز.

ماسون جرينوود – 9.1/10: سجل هدفين وصنع هدفًا، إلى جانب صناعة 4 فرص لزملائه.

وبهذا يواصل محمد صلاح كتابة فصول جديدة من تألقه في تركيا، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الدوري منذ انطلاق الموسم، ولم يسبقه في تقييم الجولة الثانية سوى أوسيمين



