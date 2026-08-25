ميلان يدرس التعاقد مع الإنجليزي "جاك جريليش" من مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم /الثلاثاء/، عن اهتمام نادي ميلان بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي جاك جريليتش، في ظل غموض مستقبل اللاعب مع ناديه خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن إدارة "الروسونيري" أجرت اتصالات مع مانشستر سيتي بشأن اللاعب بناءً على طلب المدير الفني روبن أموريم، الذي يسعى لتعزيز خط الهجوم بلاعب قادر على شغل مركز صناعة اللعب من الجانب الأيسر ضمن خطته التكتيكية، لا سيما مع استمرار احتمالية رحيل البرتغالي رافائيل لياو.

وأشارت إلى أن اقتراب انتهاء عقد اللاعب صيف العام المقبل قد أسهم في انخفاض قيمته السوقية لتتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو، وسط ترقب لموقف اللاعب من الاستمرار والمنافسة على مقعد أساسي تحت قيادة إنزو ماريسكا، أو خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.