تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 60 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصرين جنائئين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى – تأسيس الأنشطة التجارية – شراء سيارة).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .