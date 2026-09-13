ورشة فريدة بمتحف التحنيط بالأقصر.. الزائرون يتعلمون رسم وكتابة الحروف القبطية بأيديهم

شهد متحف التحنيط بالأقصر تنفيذ ورشة تعليمية مميزة لتعريف الزائرين بالحروف القبطية، من خلال تدريبهم على رسم وكتابة الحروف القبطية بأنفسهم، في تجربة تفاعلية جمعت بين التعلم واكتشاف جانب من جوانب التراث والهوية الثقافية المصرية.

وشارك عدد من زائري المتحف في فعاليات الورشة، حيث انشغلوا بتجربة كتابة الحروف القبطية على لوحات مخصصة، وسط أجواء تعليمية وتفاعلية، أتاحت لهم التعرف بصورة عملية ومبسطة على أشكال الحروف وطريقة كتابتها، بدلا من الاكتفاء بمشاهدتها داخل المعروضات والمتاحف.

وتأتي هذه النوعية من الورش ضمن الأنشطة التي تسهم في ربط الزائر بالمحتوى الأثري والثقافي للمتحف، وتحويل الزيارة إلى تجربة معرفية وتفاعلية تظل عالقة في الذاكرة، خاصة مع إتاحة الفرصة للزائرين للمشاركة بأيديهم والتعرف على عناصر من التراث المصري بصورة مباشرة.