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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميانمار تتحرك ضد ممثلها لدى الأمم المتحدة وتطالب بملاحقته قانونيًا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار، اليوم الأحد، إلغاء صفة ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة كياو مو تون، وسحب اعتماده وإقالته من منصبه، متهمة إياه بممارسة أنشطة غير قانونية واستخدام ممتلكات الدولة وأموال البعثة دون إذن.

وقالت الحكومة، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، إن كياو مو تون أقيل من الخدمة المدنية في 27 فبراير 2021، بعد رفضه الالتزام بتعليمات السلطات.

كان كياو مو تون قد وجه، في 26 فبراير 2021، نداءً مؤثرًا أمام الأمم المتحدة دعا فيه المجتمع الدولي إلى عدم إضفاء الشرعية على الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري أطاح بحكومة أونغ سان سو كي، وأشعل حربًا أهلية في البلاد.

ورغم إقالته، ظل كياو مو تون ممثلًا لميانمار لدى الأمم المتحدة، بعدما أرجأت لجنة وثائق التفويض الأممية حسم مسألة تمثيل البلاد.

ومن المتوقع أن تبحث اللجنة الخلاف خلال اجتماعها المرتقب في نيويورك عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت حكومة ميانمار أنها تتحرك عبر الإنتربول وقنوات دبلوماسية ووكالات أمريكية، من أجل اتخاذ إجراءات قانونية بحق كياو مو تون، الذي يحظى بدعم حكومة الوحدة الوطنية والجماعات المؤيدة للديمقراطية.

ميانمار الجيش في ميانمار الأمم المتحدة ممثلًا لميانمار لدى الأمم المتحدة الإنتربول

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