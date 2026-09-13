ثقافة الأقصر تنظم فعاليات متنوعة.. محاضرات عن العلم والتعليم وورش فنية وأمسية شعرية

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفاعليات من ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "العلم والعلماء" من خلال اللقاء أوضح شعبان شلبي أول كلمة في القران الكريم كلمة إقرأ، و العلماء ورتة الأنبياء، والعلم يرفع بيوت لا عماد لها، كما نظمت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة ضمن برنامج توعية أنا متعلم مدى الحياة بعنوان " رحلة التعليم مدى الحياة " متناولا محمد أمام التعليم بوابة الإبداع والتقدم، رسائل التعليم مدى الحياة، معوقات التعليم وكيفية التغلب عليها، موضحا دور الفرد والمجتمع فى السعى لتعليم مدى الحياة، و أهمية الإستمرار في التعليم والإطلاع ومواكبة التطورات والمستجدات فى جميع المجالات.

اما الجانب الفني لفرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية تطريز تدريب اسماء أحمد، و أعدت مكتبة الطفل والشباب توماس وعافية ورشة رسم حر تدريب أحمد أمين.

وعلى جانب آخر أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة فنون تشكيلية رسم حر تدريب امل محمد، و بجانب ذلك أعد أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد والقى قصائد بعنوان "هل لي.. و مضات شعرية"، و اقيم يوم ثقافي متنوع بقصر ثقافة الطود، استهل بمسابقة ثقافية أختبر معلوماتك اعدتها فاطمة ماهر، اعقبها ورشة فنون تشكيلية الرسم بالالوان تدريب هند مصطفى، و ورشة أشغال يدوية نفذتها نجاح على.

كما أعدت مكتبه الطفل والشباب بالمحاميد قبلى لقاء تثقيفي بعنوان" نظره المجتمع لذوى الهمم" ألقاها محمد حنفى اخصائي ثقافي متناولا العناصر مفهوم ذوى الهمم وخصائصه وأنواعه، و تغير الدوله المصريه لمفهوم ذوى الاحتياجات الخاصه لذوى الهمم، مشيرا إلى جهود الدوله والقياده السياسيه بذوى الهمم وخاصه فى الدستور المصرى، و نظمت مكتبه الطفل والشباب بالديمقراط محاضره بعنوان "أهميه الدراسه والاجتهاد" تحدثت ورده حسن عن المقصود بالدراسه والاجتهاد، و أهميه الدراسه في حياه الانسان، كيف تكون مجتهد في الدراسة.

و في سياق متصل نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " الإحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا في الثامن من سبتمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لمحو الأمية، تأكيدا على أهمية التعليم في بناء الإنسان والمجتمع، فمحو الأمية ليس مجرد تعلم القراءة والكتابة، بل هو طريق نحو الوعي والمعرفة وتحقيق فرص أفضل في الحياة وفي عصر التكنولوجيا، يتسع مفهوم محو الأمية ليشمل المهارات الرقمية والقدرة على الوصول إلى المعلومات وفهمها، ويبقى الاستثمار في التعليم ومكافحة الأمية مسؤولية مشتركة لبناء مستقبل أكثر عدلًا وتقدمًا.