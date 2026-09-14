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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى رحيل ابراهيم سعفان صانع البهجة الذى لم يغب عن ذاكرة الجمهور

ذكرى رحيل ابراهيم سعفان صانع البهجة الذى لم يغب عن ذاكرة الجمهور
ذكرى رحيل ابراهيم سعفان صانع البهجة الذى لم يغب عن ذاكرة الجمهور
أ ش أ

تحل علينا اليوم ذكرى رحيل الفنان إبراهيم سعفان، أحد أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بالكوميديا في السينما والمسرح والتلفزيون ، وبموهبته وحضوره المختلف، استطاع أن يترك بصمة خاصة لدى الجمهور، خاصة من خلال أدواره التي جمع فيها بين خفة الظل وحسن الأداء، واشتهر بأسلوبه المميز في تقديم اللغة العربية الفصحى بطريقة أضفت على مشاهده طابعًا كوميديًا لا يُنسى.

وُلد إبراهيم سعفان عام 1924 بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الشريعة في جامعة الأزهر، لكنه سرعان ما اكتشف أن ميوله الحقيقية تتجه نحو الفن، فتقدّم عام 1951 للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث بدأت رحلته الحقيقية مع خشبة المسرح.

في بداياته العملية عمل مدرسًا للغة العربية بوزارة المعارف، ثم اتجه إلى الفن فانضم إلى فرقة نجيب الريحاني، وتتلمذ على يديه فترة قصيرة قبل رحيل الريحاني في أواخر الأربعينات، بعدها تنقّل بين فرق مسرحية مختلفة، وأثبت نفسه كأحد عمالقة الكوميديا في المسرح المصري.

اشتهر بتجسيد شخصية المحامي حتى لُقّب بـ"المحامي الفصيح"، بفضل إتقانه اللغة العربية وخفة ظله وحضوره المميز، حتى صنّفه بعض النقاد ضمن أفضل عشرة ممثلين جسّدوا شخصية المحامي على المسرح، وكان يعتبر المسرح بيته الأول وأساس النجاح لأي فنان، ولا تزال بعض جمله الشهيرة محفورة في ذاكرة الجمهور، ومنها عبارته في مسرحية "الدبور": "أنا مبسوط كده.. أنا مرتاح كده".

شارك في عشرات المسرحيات منها: "الدبور"، "سنة مع الشغل اللذيذ"، "حركة ترقيات"، "مين ما يحبش"، وكان آخرها "الأستاذ مزيكا" مع سمير غانم.

على شاشة السينما، ترك إبراهيم سعفان بصمة واضحة من خلال مشاركته في عدد كبير من الأعمال التي حققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور، من بينها أفلام "30 يوم في السجن"، "أونكل زيزو حبيبي"، "عفريت مراتي"، "عريس بنت الوزير"، "المجانين التلاتة"، "أنت اللي قتلت بابايا"، "أضواء المدينة"، "عماشة في الأدغال"، "جفت الدموع"،"العش الهادئ"، "عالم عيال عيال"، "خدعتني امرأة"، و"أذكياء لكن أغبياء"، ليؤكد من خلالها قدرته على التنوع وتقديم الشخصيات الكوميدية بأسلوب مميز رسخ مكانته في ذاكرة السينما.

وفي التلفزيون، شارك في عدد من المسلسلات أبرزها: "مليون في العسل"، "الهاربان"، "وجهان للحب"، "اللقاء الأخير"، "المصيدة"، وكانت من أمنياته الكبرى أن يشارك في مسلسل "محمد رسول الله" لإتقانه اللغة العربية التي درّسها لطلاب الثانوية قبل احترافه الفن.

ومن المواقف الإنسانية اللافتة في مسيرته، أن الشاعر عبد الرحمن الخميسي طلب منه تعليم الفنانة سعاد حسني القراءة والكتابة في بداياتها، فقام سعفان بمساعدتها لمدة ستة أشهر، مما ساعدها على الانطلاق بثقة في حياتها الفنية.

لكن حياته لم تخلُ من المآسي، إذ فقد أربعة من أبنائه في عام واحد بسبب إصابتهم بالجفاف، ثلاثة أولاد وبنت، غير أن القدر عوّضه لاحقًا بأبناء آخرين، فأطلق على ابنته الجديدة اسم "رضا" شكرًا لله، ثم رُزق بعد ذلك بأربعة أبناء آخرين.

رحل إبراهيم سعفان في 14 سبتمبر 1982 إثر أزمة قلبية أثناء تصوير أحد أعماله في إمارة عجمان، لكن رحيله لم يكن نهاية حضوره؛ فما قدّمه من فن، وما رسمه من ابتسامات، ظل حيًا في ذاكرة أجيال كاملة.

ذكرى رحيل الفنان إبراهيم سعفان أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بالكوميديا في السينما بصمة خاصة لدى الجمهور اللغة العربية الفصحى

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