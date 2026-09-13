5 مدارس جديدة بالمنتزه ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف طالب

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس وتوفير نماذج تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلاب وتدعم تأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها المحافظ بعدد من مدارس إدارة المنتزه أول التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على جاهزية المدارس ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وتفقد المحافظ مدرسة الرأس السوداء للشئون الفندقية والخدمات السياحية «تأسيس عسكري» بنين، والمدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، ومدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول وحضور الطلاب والمعلمين، ومستويات النظافة والإضاءة والتجهيزات، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

وأشار عطية إلى أن مجمع المدارس بالمنتزه أول يضم 23 مدرسة قائمة، إلى جانب تنفيذ 5 مدارس جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 52 ألف طالب حاليًا، ترتفع إلى نحو 60 ألف طالب عقب الانتهاء من إنشاء المدارس الجديدة، فضلًا عن تخصيص أراضٍ لإنشاء 4 مدارس أخرى، بما يواكب التوسع العمراني ويعزز وصول الخدمات التعليمية إلى المناطق الجديدة.

ولفت إلى تنوع نماذج التعليم داخل المجمع، من بينها المدارس المصرية اليابانية والتعليم الفني الفندقي ذي الطابع العسكري، بما يسهم في تنويع المسارات التعليمية، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.