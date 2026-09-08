تجهيز 500 عروس.. عمرو الليثي يعلن تفاصيل الموسم الجديد من واحد من الناس

أكد الإعلامي عمرو الليثي أن البرنامج سيقدم كل ما هو دعم لـ "أهالينا" في محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة، بمناسبة بداية موسم جديد من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة.

وقال الليثي إن البرنامج سيقدم 1000 عملية بيضاء، وعمليات قلب، وعمليات أطفال، وأطراف صناعية لغير القادرين، وكراسي كهربائية، ومنح مالية، وعمرات، ومشروعات صغيرة "بقالة ومنظفات"، وتوفير فرص عمل، وتجهيز 500 عروسة، وغير ذلك من مفاجآت أخرى.

وأضاف أنه سيتم أيضاً علاج التشوهات الخلقية، وتوفير السماعات، والمعاشات الشهرية، وفك كرب الغارمين.

"سنقابل أهالينا في كل المحافظات"



وقام البرنامج بإذاعة تقرير تضمن لقاءات مع "أهالينا" في شتى المحافظات، والاستماع إلى أمانيهم ومساعدتهم.

وأكد الليثي: "سنقابل أهالينا في شتى المحافظات ونحقق أمانيهم وندخل السعادة على قلوبهم، مؤكداً أن البرنامج إنساني في المقام الأول".

حصاد الموسم الماضي



وجه الليثي الشكر لكل شركاء النجاح في الدورة الجديدة والماضية، والتي شهدت مساعدة 3000 حالة متنوعة من جراحات قلب وعمود فقري وعيون.

كما ساهم البرنامج في تجهيز 100 عروسة وتقديم أجهزة عرائس، وتقديم 1000 وصلة مياه.

وتم توفير أكثر من 100 جهاز تعويضي من سماعات أذن وكراسي، بالإضافة إلى تقديم 100 مشروع صغير.