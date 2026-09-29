أخبار أسوان | إزالة للتعديات وجهود لتحسين مستوى الخدمات.. وتطوير منظومة التدريب العملى بكليات الجامعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 28/9/2026 أحداث متنوعة.

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالمظهر الحضارى، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تعديات .

وفى هذا الإطار واصل العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والوحدات المحلية للقرى والأحياء التابعة له تنفيذ حزمة من الأعمال الخدمية والميدانية ، وشملت الأعمال تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات، ومتابعة أعمال الصرف الصحى والإنارة، والمرور على عدد من المنشآت الخدمية، فضلاً عن التعامل الفورى مع حالات التعدى والبناء المخالف ورفع الإشغالات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام والإنضباط داخل مختلف المناطق السكنية .

https://www.elbalad.news/7122772

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء بالتعدى بالبناء أو الزراعة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه والتصدى بكل حسم لأى تعديات أو مخالفات.

تأتى هذه الجهود فى ضوء التكليفات المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون وبكل حسم وفاعلية .

https://www.elbalad.news/7122769

تواصل جامعة أسوان جهودها لتطوير منظومة التعليم والتدريب العملي، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي إطار العمل على رفع كفاءة البنية التعليمية والتدريبية بمختلف كليات الجامعة، بما يتواكب مع متطلبات التعليم الجامعي الحديث واحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب العملي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات التطبيقية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

وأوضح أنه تم تجهيز وافتتاح 3 معامل متطورة لمهارات التمريض بكلية التمريض بالحرم الجامعي بمدينة أسوان، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب العملي، خاصة في ظل تزايد أعداد الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في دعم الكليات وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومتطورة تتيح للطلاب اكتساب المهارات بصورة عملية.

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