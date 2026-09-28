إزالة 47 حالة تعد بإدفو وأسوان والبصيلية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء بالتعدى بالبناء أو الزراعة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه والتصدى بكل حسم لأى تعديات أو مخالفات.

التنسيق التنفيذى والآمنى

تأتى هذه الجهود فى ضوء التكليفات المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون وبكل حسم وفاعلية .

تنوع حالات الإزالات

وشملت الحملات إزالة عدد من التعديات على أراضى أملاك الدولة الواقعة خارج المنظومة، بالإضافة إلى الحالات التى تم رفض طلبات تقنينها ضمن منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، فضلاً عن حالات التعدى فى المهد، والتعديات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للتصدى لكافة أشكال التعديات والمخالفات والحفاظ على أراضى الدولة .

إزالة 14 حالة تعدى بإدفو



فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى، تم تنفيذ أعمال إزالة لـ14 حالة تعدى على مساحة 1650 م2، بمشاركة الجهات التنفيذية المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين .

إزالة 31 حالة تعدى بحى جنوب مدينة أسوان

وفى مدينة أسوان، تم إزالة 31 حالة تعدى بمساحة 13 ألف و650 م2 بنطاق حى جنوب المدينة بمنطقة خلف عمارات التجاريين، وذلك بمشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أسامة حتاتة مساعد مدير الأمن، وقسم شرطة أول أسوان، ومباحث القسم، وقوات الأمن والحماية المدنية، إلى جانب أحمد عبد الراضى ونجار عبد الرحمن نائبى رئيس المدينة، ومصطفى حزين رئيس الحى، وعمرو عوض مدير المتغيرات بالوحدة المحلية، والفنيين بالحى، مدعومين بالمعدات الثقيلة اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة.

إزالة حالتين تعدى بمدينة البصيلية

وفى مدينة البصيلية، قامت الوحدة المحلية برئاسة عاطف كامل بتنفيذ أعمال إزالة لحالتين من التعدى بمساحة 200 م2 داخل منطقة المعمارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.