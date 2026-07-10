ماكرون يحيي المنتخب المغربي بعد نهاية المشوار العالمي

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي، عقب نهاية مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً احترامه الكبير لما أظهره “أسود الأطلس” من شخصية قوية وأداء مميز، رغم الخسارة أمام منتخب فرنسا بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي.

ونشر ماكرون رسالة عبر حسابه الرسمي، عبّر خلالها عن فخره بتأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، وفي الوقت نفسه وجّه كلمات تقدير للمنتخب المغربي، مؤكداً أنه كان منافساً قوياً كما حدث في المواجهة التي جمعت المنتخبين قبل أربع سنوات، مشيداً بما قدمه اللاعبون من روح قتالية وأداء مشرف طوال البطولة.

فرنسا تحسم بطاقة التأهل

ونجح المنتخب الفرنسي في إنهاء طموحات المنتخب المغربي بعدما حسم اللقاء بهدفين دون مقابل، ليواصل مشواره نحو المنافسة على لقب كأس العالم، ويقترب من تحقيق البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج في نسختي 1998 و2018.

مبابي يواصل كتابة التاريخ

وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة الستين، بعدما عوض إهداره ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو ببراعة. ورفع مبابي رصيده إلى ثمانية أهداف في النسخة الحالية من البطولة، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما وصل إلى عشرين هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليواصل تعزيز مكانته بين أساطير البطولة.

ديمبيلي يؤكد الانتصار

وأضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط، ليقضي على آمال المنتخب المغربي في العودة، ويمنح المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي عن جدارة.

ورغم الخروج من البطولة، ترك المنتخب المغربي بصمة واضحة بفضل مستوياته المميزة وروحه القتالية، مؤكداً قدرته على منافسة أقوى منتخبات العالم. وينتظر المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، بينما يغادر المنتخب المغربي المنافسات بعدما قدم بطولة ستظل محل إشادة واحترام من الجماهير والمتابعين