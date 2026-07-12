محافظ القليوبية يتفقد محطتي الصرف الصحي في بنوب طحا والكوم الأحمر

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية جولة تفقدية لمحطتي رفع الصرف الصحي بنوب طحا والكوم الأحمر بمركز شبين القناطر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاطمئنان على كفاءة تشغيل المحطتين ومتابعة مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين، في إطار متابعة المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بنوب طحا، حيث اطمأن على انتظام التشغيل وكفاءة منظومة العمل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المحطة وآليات التشغيل والصيانة الدورية. وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 38,880 مترًا مكعبًا يوميًا، وتتكون من 4 طلمبات غاطس، وتخدم قرية نوب طحا من خلال 2,369 وصلة منزلية، يستفيد منها 19,455 نسمة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة التشغيل واستدامة تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين.



كما تفقد محافظ القليوبية محطة رفع الصرف الصحي بالكوم الأحمر، والتي دخلت الخدمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 51,840 مترًا مكعبًا يوميًا، وتتكون من 4 طلمبات رئيسية، وتخدم قرية الكوم الأحمر من خلال 1,754 وصلة منزلية. واطلع المحافظ على منظومة التشغيل وخطط الصيانة الوقائية، موجهًا بالحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطة، وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

وأكد محافظ القليوبية أن مشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة حضارية حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بصورة دورية جميع المشروعات التي دخلت الخدمة لضمان الحفاظ على كفاءتها التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع المرافق.



وفي ختام الجولة، وجه محافظ القليوبية بضرورة استمرار التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز ومدينة شبين القناطر، مع تكثيف أعمال المتابعة والصيانة الدورية لمحطات رفع الصرف الصحي، للحفاظ على كفاءتها التشغيلية وضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي محافظة القليوبية



جاء ذلك بحضور المهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور محمد ليلية رئيس مركز ومدينة شبين القناطر