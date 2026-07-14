ألبومان جديدان.. هاني عادل يكشف أحدث أعماله الفنية في الغناء والتمثيل| حوار

يعيش النجم هاني عادل حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الحالية، إذ يستعد لتقديم مجموعة من المشروعات الجديدة التي تجمع بين الغناء والتمثيل، من بينها الألبوم الخامس لفرقة «وسط البلد»، إلى جانب تحضيره لأول ألبوم غنائي منفرد في مشواره الفني، فضلًا عن مشاركته في مسلسل «قبل وبعد» مع الفنانة مي عز الدين.

وفي حوار خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، كشف هاني عادل تفاصيل أحدث أعماله الفنية، وتحدث عن ألبومه الغنائي المنفرد، وكواليس التحضير لألبوم فرقة «وسط البلد» بعد سنوات من الغياب، كما تطرق إلى مشاركته في مسلسل «قبل وبعد».

تعيش حالة من النشاط الفني بين الغناء والتمثيل.. ما أبرز مشروعاتك الجديدة خلال الفترة المقبلة؟

أعمل حاليًا على أكثر من مشروع، سواء مع فرقة «وسط البلد» أو على المستوى الشخصي، إذ انتهينا من تجهيز الألبوم الخامس للفرقة، وبالتوازي أحضر لأول ألبوم غنائي منفرد لي، إلى جانب مشاركتي في مسلسل «قبل وبعد» مع الفنانة مي عز الدين.

لنبدأ بتجربتك الغنائية المنفردة.. لماذا قررت تقديم ألبوم خاص بك في هذا التوقيت؟

تراكم لدي خلال السنوات الماضية عدد كبير من الأغنيات الخاصة بي، وكنت أطرح عادة أغنية أو اثنتين كل عام، لكنني فكرت هذه المرة في جمع مجموعة من الأغنيات داخل مشروع غنائي متكامل.

ومن المقرر طرح الألبوم في يناير المقبل، ولدي حاليًا 5 أغنيات، لكنني أخطط لزيادة العدد ليصل إلى نحو 10 أغنيات قبل طرحه.

أطلقت على المشروع في البداية اسم «ناقص أغنية فرايحي».. هل يعني ذلك أن الحزن يسيطر على الألبوم؟

لا، الألبوم لن يكون حزينًا بالكامل، بل سيضم مشاعر وحالات مختلفة تجمع بين الحزن والفرح وكل ما يمر به الإنسان. لكن الأغنيات التي انتهيت منها في البداية كان يغلب عليها الطابع الحزين، ولذلك شعرت أن المشروع ينقصه بعض التنوع، ومن هنا جاء اسم «ناقص أغنية فرايحي».

وقررنا تأجيل طرح الألبوم إلى بداية العام المقبل حتى نضيف إليه 4 أو 5 أغنيات جديدة، كما أرغب في التعاون مع ملحنين آخرين حتى لا تكون جميع الأغنيات من ألحاني.

وبالنسبة لفرقة «وسط البلد».. أين وصل الألبوم الخامس؟

الألبوم أصبح جاهزًا، ولدينا حاليًا 12 أغنية، لكن ليس بالضرورة أن نطرحها جميعًا. نحن الآن في مرحلة التسويق والاختيارات النهائية، ومن المقرر أن ننظم جلسات استماع تضم مجموعات من فئات عمرية مختلفة، لمعرفة ردود الأفعال وتحديد الأغنيات الأكثر تأثيرًا.

ما الذي سيجده جمهور «وسط البلد» مختلفًا في الألبوم الجديد؟

سيجد الجمهور تنوعًا موسيقيًا واضحًا، وأكثر ما يسعدني أن هناك أغنية أو اثنتين تعيدان روح «وسط البلد» القديمة التي عرفنا بها الجمهور، لكن بتوزيع موسيقي وجودة صوتية حديثة جدًا، مع الحفاظ على هوية الفرقة.

استغرق تنفيذ الألبوم نحو عامين.. لماذا احتاج كل هذه الفترة؟

لأن العمل عليه لم يكن متواصلًا طوال الوقت. كنا نتوقف في بعض الفترات بسبب الحفلات أو السفر، ثم نعود مرة أخرى لاستكمال التسجيل والتحضير، ولذلك استغرق المشروع وقتًا طويلًا حتى وصل إلى الشكل الذي نريده.

قدمت «وسط البلد» 4 ألبومات خلال 28 عامًا ألا ترى أن هذا العدد قليل؟

لا أراه قليلًا، لأن طبيعة «وسط البلد» مختلفة. نحن نعتمد بشكل كبير على الحفلات المباشرة، وجمهورنا لا يأتي إلى الحفل فقط للاستماع إلى الأغنيات، بل يعيش تجربة كاملة نفسيًا وروحيًا، ولذلك كان اهتمامنا بالحفلات دائمًا أكبر من فكرة طرح الألبومات بصورة متتالية.

تشارك في مسلسل «قبل وبعد» مع مي عز الدين حديثني عنه ؟

كان من المفترض عرض المسلسل في رمضان، لكن التصوير توقف لفترة، وأتمنى أن نعود لاستكماله قريبًا، لأنه مشروع جميل ويضم فريق عمل مميزًا و اجيد شخصية دكتور تجميل

أتمنى أن يتفاعل الجمهور مع الشخصية وفقًا للأحداث، سواء أحبوها أو كرهوها، لكنني أفضل أن أترك تفاصيلها مفاجأة حتى يشاهد الجمهور العمل.