بحضور وزير العدل.. افتتاح محكمة الطفل بشرق الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح محكمة الطفل بمقر محكمة شرق الإسكندرية، في خطوة تستهدف دعم منظومة العدالة الخاصة بالأطفال، وذلك بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، إلى جانب وفد من ممثلي الأمم المتحدة المعنيين بملف العدالة وحماية الطفل.

واستهل وزير العدل جولته داخل المحكمة بتفقد القاعات ومكاتب العمل والتجهيزات الحديثة التي تم إعدادها لاستقبال قضايا الأطفال، حيث اطلع على آليات العمل داخل المحكمة وما تم توفيره من إمكانيات تهدف إلى تهيئة بيئة قضائية مناسبة تراعي طبيعة هذه الفئة وتوفر لها الحماية القانونية اللازمة.

وأكد وزير العدل أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المحاكم المتخصصة، مشيرًا إلى أن محكمة الطفل تمثل إضافة جديدة لمنظومة التقاضي، وتسهم في تقديم عدالة أكثر كفاءة وسرعة، مع مراعاة البعد الإنساني والنفسي للأطفال خلال مراحل التقاضي.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن افتتاح المحكمة يعكس حرص الدولة على دعم حقوق الطفل وتطوير الخدمات القضائية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة العدل وشركاء التنمية، وفي مقدمتهم ممثلو الأمم المتحدة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق أفضل سبل الحماية للأطفال.

ويأتي افتتاح محكمة الطفل بشرق الإسكندرية ضمن خطة الدولة لتحديث البنية القضائية وتوسيع نطاق المحاكم المتخصصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من حماية حقوق الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.