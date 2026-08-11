التضامن : فرق دعم نفسي لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

قدم أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن ، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية .



وقال عبد الرحمن في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك 7 حالات حرجة بسبب حادث الإسماعيلية ".

وتابع احمد عبد الرحمن :" تم مضاعفة التعويضات لأسر الضحايا في حادث الإسماعيلية وتقرر صرف 400 الف جنيه لأسرة كل متوفي".

واكمل احمد عبد الرحمن :" تنسيق وتكاتف كبير بين كافة الجهات المعنية من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين".

ولفت أحمد عبد الرحمن :" الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية تستهدف امتداد مظلة الحماية الاجتماعية لكل الأسر الأولى بالرعاية ، مضيفا:" تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين".

