100 ألف جنيه .. التضامن تكشف تفاصيل تعويضات ضحايا حادث الإسماعيلية

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي قررت مضاعفة قيمة التعويضات المقررة لضحايا حادث الإسماعيلية، في إطار حرص الدولة على دعم أسر الضحايا والمصابين ومساندتهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن التعويضات المقررة تشمل 100 ألف جنيه لذوي رب الأسرة المتوفى في الحادث، و50 ألف جنيه لكل مصاب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على سرعة تقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر المتضررة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية إلى وجود حالة من التكافل والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات حادث الإسماعيلية، مؤكدًا أن الحادث يمثل «نكبة كبيرة»، خاصة في ظل وجود أكثر من فقيد في الأسرة الواحدة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأهالي الضحايا، إلى جانب توفير المساندة الاجتماعية اللازمة لهم، بما يساعد على تخفيف الآثار النفسية والإنسانية الناتجة عن الحادث.

أوضاع الأسر المتضررة

وشدد على استمرار جهود وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة، والعمل على توفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة لهم خلال الفترة المقبلة.