توريس يغيب عن تدريبات برشلونة لاتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان

حصل اللاعب الإسباني فيران توريس على إذن بالتغيب عن تدريبات نادي برشلونة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان.

وسجل توريس (26 عاما) هدف الفوز في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين ليساعد إسبانيا على الفوز بكأس العالم للمرة الثانية.

وكان من المقرر أن يعود إلى التدريب مع النادي الكاتالوني، اليوم الأربعاء، لكنه لن يفعل ذلك مع اقتراب الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ومن المرجح أن تبلغ قيمة الصفقة مع باريس سان جيرمان، الذي سيلعب في نهائي كأس السوبر ضد أستون فيلا مساء الأربعاء في سالزبورج، أكثر من 40 مليون إسترليني.

ولم يتبق سوى عام واحد على عقد توريس مع برشلونة، وقد شعر بعض المشجعين بالإحباط لأن المهاجم تحدث بصراحة عن إمكاني مغادرة النادي.

وفي حديثه خلال جولة إعلامية في الولايات المتحدة بعد فوز إسبانيا بكأس العالم، قال: "لدي عقد مع برشلونة، لكن في كرة القدم، لا يمكنك معرفة ذلك أبدًا".

وعندما سُئل مباشرة عن انتقاله إلى باريس سان جيرمان، قال: "في كل مرة تريد فيها هذه الفرق ضمك، يكون ذلك أمرًا جيدًا. أنت لا تعرف أبدًا، لأنه في كرة القدم كل شيء يمكن أن يتغير في دقيقة واحدة، لذلك يجب أن أكون جاهزًا لكل شيء".

وفاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين ويديره مدرب ولاعب برشلونة السابق لويس إنريكي ويمكن أن يخسر الباريسيون برادلي باركولا هذا الصيف.

ويتواجد توريس في برشلونة منذ عام 2022 بعد أن أمضى عامين في مانشستر سيتي. سجل الإسباني 25 هدفا في 65 مباراة مع منتخب بلاده.