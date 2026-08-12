برشلونة يقترب من حسم صفقة رودري.. اتفاق شخصي ومفاوضات مع مانشستر سيتي

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن آخر تطورات مستقبل الإسباني رودري، نجم خط وسط مانشستر سيتي، وإمكانية انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة، فإن رودري يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف، وعدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، في ظل تمسكه بالانتقال إلى برشلونة، وهو ما جعل النادي الكتالوني الأقرب للحصول على خدماته، متفوقًا على ريال مدريد.

وأوضحت «سبورت» أن برشلونة يسعى للتوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن قيمة الصفقة، حيث تقدم بعرض تبلغ قيمته 60 مليون يورو، مع إمكانية وصوله إلى 65 مليون يورو بالحوافز والمتغيرات، بينما يطلب النادي الإنجليزي الحصول على 80 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يشعر بالدهشة من موقف مانشستر سيتي، خاصة بعدما كان النادي الإنجليزي منفتحًا في وقت سابق على بيع رودري إلى ريال مدريد مقابل 65 مليون يورو، وهي القيمة التي يقترب منها العرض الكتالوني الحالي.

وأضافت أن برشلونة لديه تفاؤل بإمكانية حسم الصفقة، ويأمل في التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي قبل نهاية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي تأجل فيه انتقال رودري إلى برشلونة، بعدما كان يأمل في إتمام الصفقة اليوم.

وبحسب التقرير، فإن رودري لا يرغب في السفر إلى مانشستر يوم الجمعة المقبل، حيث كان مقررًا أن يخضع للفحوصات الطبية ويبدأ استعداداته للموسم الجديد مع مانشستر سيتي، مع وجود توقعات بحصوله على إذن من إدارة النادي لتأجيل عودته، انتظارًا لحسم مفاوضات انتقاله إلى برشلونة.

وأكدت «سبورت» أن رودري توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن عقده مع برشلونة لمدة أربعة مواسم، على أن يكون ضمن أعلى ثلاثة لاعبين حصولًا على راتب في الفريق الكتالوني، تقديرًا لقيمته الفنية، خاصة بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية سابقًا وحصوله على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم هذا العام.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على استمرار التواصل بين ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، وهوجو فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي، من أجل حسم الصفقة، مع تمسك النادي الكتالوني بأن تكون قيمة الانتقال 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات وحوافز.