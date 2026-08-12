برلماني يثمن توجيهات الرئيس بصرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية

ثمن النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تقديم الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على الوقوف إلى جانب المواطنين والعمال وأسرهم في الأوقات الصعبة.

وأشاد نصر الله في تصريح صحفي له اليوم بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث، إلى جانب تقديم إعانات عاجلة للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه، مع زيادة قيمة الدعم وفقًا لدرجة الإصابة والحالة الصحية لكل مصاب، وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وأكد عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وأن توفير الرعاية والدعم لأسر المتوفين والمصابين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي خلفها الحادث.

وقال سامي نصر الله إن سرعة الاستجابة وتوجيه أجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات تعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني والاجتماعي، وحرصها على تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا والمصابين ومساندتهم خلال هذه الظروف.

وأشار نائب الشرقية إلى أهمية استمرار المتابعة الدقيقة للحالات المصابة، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصرف المساعدات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.

وأوضح النائب أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة حرصت على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي في حادث الدواويس تأتي امتدادًا لهذا النهج الذي يضع المواطن في مقدمة اهتمامات الدولة.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه. بالتأكيد على أن قرارات الرئيس السيسي تحمل بُعدًا إنسانيًا مهمًا، وتبعث برسالة طمأنة إلى أسر المتوفين والمصابين بأن الدولة تقف إلى جوارهم، داعيًا إلى مواصلة تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين حتى استكمال علاجهم وتعافيهم.