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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إزالة تعديات إنشائية حديدية مخالفة تهدد حياة المواطنين في الهرم

ازالة تعديلات إنشائية حديدية
ازالة تعديلات إنشائية حديدية

شن حي الهرم حملة مكبرة ومفاجئة نجحت في إزالة منشأة حديدية وتعديات إنشائية مخالفة تم تنفيذها بدون ترخيص، والتي كانت تشكل خطراً داهماً على السلامة الإنشائية للعقار وتهدد حياة المارة وسكان المنطقة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإزالة التعديات فوراً حفاظاً على أرواح المواطنين وفرض هيبة القانون.

انطلقت الحملة بقيادة ميدانية من اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وبمشاركة وتنسيق كامل بين كافة الإدارات المعنية بالحي والأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقد تواجد في موقع الإزالة قيادات الحي والجهات المسؤولة، وضمت كلاً من:
أحمد عبد البصير نائب رئيس حي الهرم لقطاع الهضبة، وأحمد خلف مدير الإشغالات بقطاع الهضبة، وعادل أحمد مدير المتابعة بقطاع الهضبة، والمهندس محمد صفوت مدير التنظيم بحي الهرم، والمقدم أحمد نعمان مدير شرطة المرافق بحي الهرم، مسؤول تعديات الآثار بالهرم، وولاء محبوب مديرة إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم، أن التعديلات الإنشائية المرصودة تمت خارج إطار القانون ودون الحصول على التراخيص الهندسية اللازمة، مما أثر سلباً على الأعمدة والأساسات الحاملة للعقار. وبناءً على التقرير الهندسي الفوري، تم تكسير التعديلات وإزالة الهيكل الحديدي بالكامل وإعادة الشيء لأصله، مع تحرير المحاضر القانونية، واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما أوضح رئيس حي الهرم، أن الجولات الميدانية مستمرة على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تجاوزات تهدد أمن وسلامة المواطنين، تنفيذاً لسياسة الدولة في فرض الانضباط بالشارع المصري.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

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