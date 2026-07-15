مدرب بطل الدوري المغربي يدخل دائرة اهتمامات الزمالك

دخل الإسباني بابلو فرانكو، المدير الفني لفريق المغرب الفاسي، دائرة اهتمامات نادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل بحث القلعة البيضاء عن مدير فني جديد.

ووفقًا لتقارير صحفية، يراقب مسؤولو الزمالك موقف فرانكو عن كثب، خاصة بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ناديه الحالي، ما يجعله مرشحًا بقوة لخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت التقارير أن إدارة الزمالك تدرس عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب، ويأتي بابلو فرانكو ضمن أبرز الأسماء المطروحة، نظرًا لما قدمه من مستويات مميزة في الدوري المغربي.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك ملف المدير الفني خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، بما يتماشى مع طموحات النادي في المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.