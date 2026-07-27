مصادر.. أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية المحترفة بالتزكية

تعقد اليوم الإثنين، الجمعية العمومية لأندية الدوري الممتاز، لاختيار مجلس إدارة جديد لرابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر.

وتبدأ عملية التصويت لانتخاب المجلس الجديد لرابطة الأندية المصرية في تمام الخامسة مساء اليوم.

ويقترب أحمد دياب من الاستمرار في منصبه كرئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفه بعد نجاحه في الموسم الماضي في زيادة القيمة التسويقية للبطولة وانتظام جدول المباريات.

ويحضر عملية التصويت مندوبان عن جميع الأندية العشرين المشاركين في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة المرشحين لعضوية رابطة الأندية المحترفة

أعلن اتحاد الكرة القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة، التي ضمت أحمد دياب، وإبراهيم الكفراوى، وخالد رفعت، وخالد شكرى، ومحمد شعبان الخولى، بالإضافة إلى اللواء ثروت سويلم، واللواء صفى الدين بسيونى، مرشحى اتحاد الكرة بالتعيين بعد غلق باب الترشح واستيفاء الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.