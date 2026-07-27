قرار غير متوقع.. ثروت سويلم يعتذر عن منصبه في رابطة الأندية

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تطور جديد يخص رابطة الأندية المصرية المحترفة، مؤكدًا أن ثروت سويلم تقدم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه داخل الرابطة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "معلوماتي.. اتحاد الكرة والرابطة يتلقيان خطابًا رسميًا من ثروت سويلم يعتذر عن عدم الاستمرار في رابطة الأندية."

وأضاف عبد الباسط أن الأسباب وراء هذا القرار تحمل مفاجأة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يعلن ثروت سويلم بنفسه تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه رابطة الأندية واتحاد الكرة لترتيب عدد من الملفات الخاصة بالموسم الكروي الجديد، وسط ترقب لما سيعلنه ثروت سويلم بشأن دوافع اعتذاره عن الاستمرار في الرابطة، وما إذا كانت ستترتب عليه تغييرات جديدة داخل منظومة إدارة المسابقات.