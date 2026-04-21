يصيبك بالفشل الكلوي .. تحذيرات من تريند الإندومي بالشيتوس

انتشر على السوشيال ميديا مؤخرًا تريند «الإندومي بالشيتوس»، وهو خلط النودلز سريعة التحضير مع رقائق الشيبس المبهرة والجبنية، كوجبة “غنية الطعم” وسهلة التحضير.

لكن أكد الدكتور عبد الله الجزار احصائي التغذية

ان الاندومي وحدها قد تسبب أضرار صحية عند الإكثار منه.

مخاطر تريند الإندومي بالشيتوس

1- ارتفاع شديد في الصوديوم الإندومي والشيتوس يحتويان على نسب عالية جدًا من الملح، ما قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم

احتباس السوائل في الجسم

إجهاد الكلى مع التكرار

2- زيادة الدهون غير الصحية رقائق الشيتوس والنودلز المقلية تحتوي على دهون مشبعة ومهدرجة، ما يزيد من:

خطر السمنة

ارتفاع الكوليسترول الضار

مشاكل القلب على المدى الطويل

3- نقص القيمة الغذائية هذه الوجبة تفتقر للبروتينات والفيتامينات والألياف، ما يجعلها:

غير مشبعة لفترة طويلة

لا تدعم النمو أو المناعة بشكل صحي

4- تأثيرات على المعدة والهضم خلط المكونات الحارة والمالحة قد يسبب:

تهيج المعدة

حموضة

انتفاخات وعسر هضم

5- خطر الاعتماد على الأطعمة السريعة الاستمرار في تناول هذه “الترندات الغذائية” قد يغير العادات الغذائية ويزيد من الإقبال على الوجبات غير الصحية.

رغم أن تريند الإندومي بالشيتوس يبدو جذابًا وسهل التحضير، إلا أن خبراء التغذية ينصحون بعدم جعله عادة متكررة، واستبداله بوجبات متوازنة تحتوي على خضروات وبروتين للحفاظ على الصحة.