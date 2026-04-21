أمل عمار تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أمل مجدى

شاركت المستشارة امل عمار ،رئيسة المجلس القومي للمرأة ، مساء اليوم ، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته العاشرة هذا العام، بمشاركة  الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان والسفيرة ميرفت تلاوي رئيسة هيئة أمناء المهرجان، والسيد محمد عبدالخالق رئيس مهرجان اسوان لسينما المرأة، والسيد حسن ابو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس المهرجان، والسفيرة انجلينا ايخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر،  الى جانب لفيف من الفنانين والفنانات  وصانعي وصانعات الأفلام ، و الشخصيات العامة في كل المجالات.

في مستهل كلمتها اعربت عن سعادتها بأن تشهد اليوم فعاليات افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مؤكدة على أن هذا المهرجان لم يكن مجرد عروض سينمائية، بل كان رحلة إنسانية امتدت لعشر سنوات، حمل خلالها أصوات النساء، وأحلامهن، وتجاربهن، إلى مساحات واسعة من الفهم والتقدير.


عشر سنوات نجح فيها المهرجان أن يصنع حالة خاصة في جنوب مصر، أن يقترب من الناس، من وجدانهم، من تفاصيل حياتهم،وأن يفتح نافذة جديدة يطل منها الشباب والأطفال على عالم السينما، ليس فقط كمتعة، بلكوسيلة للتعبير، ولطرح الأسئلة، ولإعادة اكتشاف الذات.


واشارت المستشارة أمل عمار إلى أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير…تلك السيدة التي لم تنتظر الطريق، بل صنعته بنفسها، وقررت أن تحكي، وأن ترى، وأن تُرى..، عندما قدمت فيلم ليلى، لم تكن تصنع فيلمًا فقط، بل كانت تفتح بابًا واسعًا لكل امرأةتحلم أن يكون لها صوتاً وحكاية.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أن جهود المجلس القومي للمرأة  تنطلق من قناعة راسخة بأن الفن ليس رفاهية… بل ضرورة إنسانية، فالفيلم قد يغيّر فكرة.. والحكاية، قد تداوي جراحًا.. والصورة قد تفتح أفاقًا جديدة للحياة.

وإذا كان الفن يملك أن يُعيد تشكيل الوعي،  ويصوغ ملامح المستقبل، فإن تمكين المرأة ينهض كركيزةٍ لا غنى عنها في بناء الإنسان.. وكقوة دافعة نحو مجتمع أكثر عدلًا واتزانًا وتقدمًا.


ومن هنا، تتكامل الجهود الثقافية مع توجهات الدولة المصرية،في دعم وتمكين المرأة، في ظل قيادة واعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،التي أولت هذا الملف أولوية خاصة، إيمانًا بأن تقدم المجتمع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمكانة المرأة ودورها.
وقد شهدت السنوات الأخيرة خطوات جادة عززت من حضور المرأة المصرية في مختلف المجالات،ومكنت لها أن تكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية وصنع القرار.
ومن هذا المنطلق، جاءت شراكتنا فى هذا المهرجان منذ انطلاقه،إيمانًا بدوره في الوصول إلى الناس، خاصة في محافظات جنوب مصر.. 
واكدت رئيسة المجلس اعتزازها بكل شابة وشاب يشاركون في ورش التدريب، لأننا نرى فيهم امتدادًا لهذه الحكاية… حكاية بدأت منذ سنوات، وما زالت تُكتب كل يوم، بأصوات جديدة، وأحلام أكبر.
واكدت المستشارة أمل عمار قائلة:'السينما في جوهرها… حكاية إنسان.. وحين تروي المرأة حكايتها، فإنها لا تحكي عن نفسها فقط، بل عن مجتمع باكمله، عن ذاكرة، وعن مستقبل.
وتابعت قائلة:"دعونا نحتفي اليوم بكل قصة تُروى،
بكل حلم يُولد، وبكل ضوء يُشعل شاشةً أو قلبًا.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها قائلة: ” شكرًا لكل من آمن بهذا المهرجان،
وساهم فى نجاحه..شكرا وزارة الثقافة ووزارة  السياحة والآثار ووزارة التضامن الاجتماعى..ومحافظة أسوان ..وخالص الشكر إلى شركاء التنمية الاتحاد الأوروبي  وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .. وكل الشكر الى البنك الأهليالمصري ..وخالص الشكر إلى كل من حضر ليكون جزءًا من هذه اللحظة الجميلة.
كل الشكر لإدارة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة وأمانته وكافة الداعمين.. وكل عام وأنتم أكثر إيمانًا بالفن…وبقضايا المرأة.. وبالإنسان والإنسانية..‎

