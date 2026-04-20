طفرة غير مسبوقة بالمطارات المصرية.. تراخيص كاملة و أيزو دولي يعززان تنافسية القطاع عالميًا

شهدت المطارات المصرية طفرة نوعية غير مسبوقة في منظومة التراخيص، في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة التشغيل، حيث تم ترخيص مطار العاصمة الدولي ومطار مرسى مطروح الدولي، إلى جانب تجديد ترخيص مطار سوهاج الدولي لمدة عامين، عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الحقل الجوي، بما يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة

كما شملت جهود التطوير إضافة مطارات سفنكس، أسيوط، والعلمين إلى قائمة المطارات المرخصة خلال عام 2025، فضلًا عن تجديد ترخيص مطار الغردقة الدولي لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تراخيص مطاري الأقصر وسفنكس لمدة عامين خلال عام 2026

وفي سياق متصل، وضمن مسار متكامل لتطوير منظومة العمل، أعلنت الشركة المصرية للمطارات تحقيق إنجاز نوعي جديد، تمثل في الحصول لأول مرة على شهادات نظام الإدارة المتكامل (IMS)، وفقًا للمواصفات الدولية ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، وذلك بمقر الشركة وعدد من المطارات التابعة، بما يعكس مستوى متقدمًا من الالتزام المؤسسي بتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة المهنية

ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجًا لتطبيق منظومة تشغيل موحدة ترتكز على أفضل المعايير العالمية، حيث شمل نطاق التطبيق مطارات أسوان، سفنكس، العلمين، أسيوط، الأقصر، ومرسى مطروح، والتي نجحت في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية التي أجرتها الجهة الدولية المانحة SGS خلال شهري يناير وفبراير 2026، في تأكيد واضح على كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام بالمعايير الدولية

وفي إطار تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الأداء، نجحت الشركة في تجديد شهادات الأيزو لعدد من المطارات الحيوية، شملت الغردقة، شرم الشيخ، الإسكندرية، وسوهاج، بما يعزز من استمرارية تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجالات الجودة والسلامة والبيئة، ويؤكد قدرة المطارات المصرية على الحفاظ على مستويات أداء متقدمة

وبذلك، أصبحت غالبية المطارات المصرية الدولية (11 مطارًا) مرخصة بالكامل ومتوافقة مع التشريعات والمعايير الدولية والمحلية، بما يعكس مستوى متقدمًا من الجاهزية التشغيلية، ويؤكد الارتقاء المستمر بمنظومة السلامة داخل المطارات المصرية

ويأتي هذا الإنجاز في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى ومتابعته المستمرة لتنفيذ رؤية الوزارة التي تؤكد أهمية دمج مبادئ التنمية المستدامة في منظومة العمل بالمطارات المصرية، انسجامًا مع أهداف الدولة المصرية ورؤيتها 2030، وهو ما أسهم في نجاح الشركة في الحصول على تراخيص وشهادات دولية لنظم الإدارة المتكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعكس جاهزية المطارات المصرية لمواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي، ويعزز مكانة منظومة الطيران المدني المصري إقليميًا ودوليًا

وفي ضوء هذه النتائج، أكد الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن «ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل مؤسسي متكامل، وجهود متواصلة لرفع كفاءة التشغيل وتطبيق أفضل المعايير العالمية، حيث يعكس حصول المطارات المصرية على شهادات دولية وترخيصها بالكامل جاهزيتها لمواكبة التطور السريع ويؤكد أن منظومة الطيران المدني المصري تسير بخطى ثابتة نحو الريادة.»