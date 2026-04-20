التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
طفرة غير مسبوقة بالمطارات المصرية.. تراخيص كاملة و أيزو دولي يعززان تنافسية القطاع عالميًا

نورهان خفاجي

شهدت المطارات المصرية طفرة نوعية غير مسبوقة في منظومة التراخيص، في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة التشغيل، حيث تم ترخيص مطار العاصمة الدولي ومطار مرسى مطروح الدولي، إلى جانب تجديد ترخيص مطار سوهاج الدولي لمدة عامين، عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الحقل الجوي، بما يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة

كما شملت جهود التطوير إضافة مطارات سفنكس، أسيوط، والعلمين إلى قائمة المطارات المرخصة خلال عام 2025، فضلًا عن تجديد ترخيص مطار الغردقة الدولي لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تراخيص مطاري الأقصر وسفنكس لمدة عامين خلال عام 2026

وفي سياق متصل، وضمن مسار متكامل لتطوير منظومة العمل، أعلنت الشركة المصرية للمطارات تحقيق إنجاز نوعي جديد، تمثل في الحصول لأول مرة على شهادات نظام الإدارة المتكامل (IMS)، وفقًا للمواصفات الدولية ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، وذلك بمقر الشركة وعدد من المطارات التابعة، بما يعكس مستوى متقدمًا من الالتزام المؤسسي بتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة المهنية

ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجًا لتطبيق منظومة تشغيل موحدة ترتكز على أفضل المعايير العالمية، حيث شمل نطاق التطبيق مطارات أسوان، سفنكس، العلمين، أسيوط، الأقصر، ومرسى مطروح، والتي نجحت في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية التي أجرتها الجهة الدولية المانحة SGS خلال شهري يناير وفبراير 2026، في تأكيد واضح على كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام بالمعايير الدولية

وفي إطار تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الأداء، نجحت الشركة في تجديد شهادات الأيزو لعدد من المطارات الحيوية، شملت الغردقة، شرم الشيخ، الإسكندرية، وسوهاج، بما يعزز من استمرارية تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجالات الجودة والسلامة والبيئة، ويؤكد قدرة المطارات المصرية على الحفاظ على مستويات أداء متقدمة

وبذلك، أصبحت غالبية المطارات المصرية الدولية (11 مطارًا) مرخصة بالكامل ومتوافقة مع التشريعات والمعايير الدولية والمحلية، بما يعكس مستوى متقدمًا من الجاهزية التشغيلية، ويؤكد الارتقاء المستمر بمنظومة السلامة داخل المطارات المصرية

ويأتي هذا الإنجاز في ضوء توجيهات  الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى ومتابعته المستمرة لتنفيذ رؤية الوزارة التي تؤكد أهمية دمج مبادئ التنمية المستدامة في منظومة العمل بالمطارات المصرية، انسجامًا مع أهداف الدولة المصرية ورؤيتها 2030، وهو ما أسهم في نجاح الشركة في الحصول على تراخيص وشهادات دولية لنظم الإدارة المتكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعكس جاهزية المطارات المصرية لمواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي، ويعزز مكانة منظومة الطيران المدني المصري إقليميًا ودوليًا

وفي ضوء هذه النتائج، أكد الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن «ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل مؤسسي متكامل، وجهود متواصلة لرفع كفاءة التشغيل وتطبيق أفضل المعايير العالمية، حيث يعكس حصول المطارات المصرية على شهادات دولية وترخيصها بالكامل جاهزيتها لمواكبة التطور السريع ويؤكد أن منظومة الطيران المدني المصري تسير بخطى ثابتة نحو الريادة.»

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

جانب من الاجتماع

«رجال الأعمال» تبحث مع وفد صيني تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المشتركة

جانب من الاجتماع

الشراء الموحد تتفق مع المستلزمات الطبية على إلغاء أوامر التوريد القديمة وتسريع سداد مستحقات الموردين

البنزين

بعد قفزة برميل النفط.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد