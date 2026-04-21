قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 4- 2026 والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والآسيوية، حيث تتجه الأنظار نحو قمة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة إنتر ميلان ضد كومو ضمن منافسات كأس إيطاليا.

الدوري الإنجليزي

يخوض تشيلسي اختبارًا صعبًا خارج ملعبه عندما يحل ضيفًا على برايتون، في مباراة قوية تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 3، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

الدوري الإسباني

تتواصل منافسات الليغا بعدة مواجهات مهمة، حيث يلتقي أتلتيك بيلباو مع أوساسونا في تمام السابعة مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

وفي التوقيت ذاته، يستضيف مايوركا فريق فالنسيا عبر قناة beIN Sports HD 6.

كما يواجه جيرونا نظيره ريال بيتيس في تمام التاسعة والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

وتُختتم مباريات اليوم بقمة مرتقبة تجمع ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام التاسعة والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

دوري أبطال آسيا للنخبة

ضمن المنافسات الآسيوية، يلتقي شباب أهلي دبي مع ماكيدا زيلفيا في مواجهة تقام عند الساعة 6:15 مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.

كأس إيطاليا

في بطولة الكأس، يصطدم إنتر ميلان بفريق كومو عند الساعة التاسعة مساءً، في لقاء يُبث عبر قناة AD Sports 1 HD، وسط طموحات كبيرة من النيراتزوري لمواصلة مشواره نحو اللقب.

كأس فرنسا

تُختتم مواجهات اليوم بلقاء قوي يجمع لانس مع تولوز في تمام الساعة 9:10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات الكأس.

كأس فرنسا كأس ايطاليا دورى ابطال اسيا الدورى الاسبانى الدورى الانجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

