مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 4- 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والآسيوية، حيث تتجه الأنظار نحو قمة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة إنتر ميلان ضد كومو ضمن منافسات كأس إيطاليا.

الدوري الإنجليزي

يخوض تشيلسي اختبارًا صعبًا خارج ملعبه عندما يحل ضيفًا على برايتون، في مباراة قوية تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 3، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

الدوري الإسباني

تتواصل منافسات الليغا بعدة مواجهات مهمة، حيث يلتقي أتلتيك بيلباو مع أوساسونا في تمام السابعة مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

وفي التوقيت ذاته، يستضيف مايوركا فريق فالنسيا عبر قناة beIN Sports HD 6.

كما يواجه جيرونا نظيره ريال بيتيس في تمام التاسعة والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

وتُختتم مباريات اليوم بقمة مرتقبة تجمع ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام التاسعة والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

دوري أبطال آسيا للنخبة

ضمن المنافسات الآسيوية، يلتقي شباب أهلي دبي مع ماكيدا زيلفيا في مواجهة تقام عند الساعة 6:15 مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.

كأس إيطاليا

في بطولة الكأس، يصطدم إنتر ميلان بفريق كومو عند الساعة التاسعة مساءً، في لقاء يُبث عبر قناة AD Sports 1 HD، وسط طموحات كبيرة من النيراتزوري لمواصلة مشواره نحو اللقب.

كأس فرنسا

تُختتم مواجهات اليوم بلقاء قوي يجمع لانس مع تولوز في تمام الساعة 9:10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات الكأس.