أسعار النفط تتراجع مع تنامي الآمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة و إيران

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء/ ، مع استمرار الأسواق في تقييم توقف الضربات الأمريكية ضد إيران، وهو ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع بين البلدين وعودة تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط إلى طبيعتها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.54 دولار، أو 0.6%، إلى 87.82 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.66 دولار، أو 0.8%، إلى 81.95 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بنسبة 1%، ليسجلا أدنى مستوياتهما في أكثر من أسبوع.

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري “محادثات جيدة” مع إيران، وهناك فرصة للتوصل إلى تسوية، لكنه أشار إلى أن الضربات الأمريكية ستستأنف إذا فشلت المفاوضات، في حين أصدرت إيران تصريحات مماثلة بشأن الرد العسكري.

وذكر توني سيكامور، المحلل لدى شركة آي جي، في مذكرة للعملاء: “في الوقت الحالي، أدى الارتياح الناجم عن إيجاد مخرج للأزمة إلى تهدئة الأسعار وتخفيف المخاوف بشأن هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية، مضيفا: “لكن الوضع لا يزال شديد التقلب".

وقال محللو بنك باركليز، في مذكرة صدرت الاثنين، "إن حركة التدفقات عبر المضيق لا تزال ضعيفة".

وأضافوا أنه خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، بلغ متوسط صافي صادرات النفط الخام و المنتجات النفطية المكررة عبر المضيق 2.9 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 5.9 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق.