الاتحاد الأوروبي والفلبين يرتقيان بعلاقاتهما إلى "شراكة معززة"

وقّع الاتحاد الأوروبي والفلبين بيانًا مشتركًا يقضي بترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة المعززة"، في خطوة أكد الاتحاد أنها تستهدف توسيع التعاون في مجالات السياسة الخارجية والأمن وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى التوقيع على البيان بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزيرة الخارجية الفلبينية ماتيريزا لازارو، حيث تشمل الشراكة الجديدة تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة تغير المناخ والتحول الأخضر والرقمي في إطار استراتيجية البوابة العالمية التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توسيع التبادل بين الشعوب.. وفقا لبيان أصدره الاتحاد صباح اليوم الثلاثاء.

في السياق ذاته، شاركت كالاس في الحوارات الاستراتيجية بين كييف ومانيلا، التي استضافتها سفارة أوكرانيا في الفلبين بالتعاون مع جامعة أتينيو دي مانيلا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الفلبين.

وتناولت المناقشات قضايا الأمن والتجارة والهجرة، مع بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والفلبين باعتبارها أطرافًا شريكة تدعم النظام الدولي القائم على القواعد.

وأكدت الحوارات أن تعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والفلبين، بالتوازي مع استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، يعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القانون الدولي، ويبرز أهمية التنسيق بين الشركاء الأوروبيين ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة التحديات العالمية.