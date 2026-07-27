هل طاعة الزوج مقدمة على الوالدين؟.. أمينة الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول أيهما يُقدَّم: طاعة الزوج أم بر الوالدين، مؤكدة أن نظرة الإسلام للعلاقة الزوجية وبر الوالدين تقوم على التكامل لا على الصراع أو التنافس.

هل طاعة الزوج مقدمة أم بر الوالدين؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن الأصل في الحياة الأسرية أن يعين الزوج زوجته على برّ أهلها، كما ينبغي للأهل أن يربّوا ابنتهم على طاعة زوجها، بحيث لا يحدث تعارض من الأساس، لأن الشريعة تسعى إلى استقرار الأسرة وصلة الأرحام معًا.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال وقوع تعارض بين طلب الزوج وطلب الوالدين في أمرٍ مباح لا معصية فيه، فإن طاعة الزوج تكون مقدّمة، باعتبارها من حقوقه الواجبة في إطار تنظيم الحياة الزوجية، مؤكدة في الوقت ذاته أن برّ الوالدين يظل واجبًا لا يسقط، بل يُؤدى في كل الأحوال بقدر الاستطاعة.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى قاعدة فقهية مهمة مفادها: “ليس في الحقوق عقوق”، موضحة أن التزام الزوجة بحق زوجها في هذه الحالة لا يُعد عقوقًا لوالديها، لأنه يدخل في إطار أداء الحقوق المشروعة التي لا تتعارض مع أوامر الشرع.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال حدوث حساسية أو سوء فهم من جانب الوالدين، فعلى الزوجة أن توضّح لهما بهدوء أن استقرار حياتها الزوجية أولوية شرعية، وأن طاعة الزوج في غير معصية هي من أوامر الدين، مع الحرص على استمرار البرّ والإحسان إليهما بوسائل أخري.

ولفتت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أن التوازن والحكمة في إدارة هذه المواقف هو الحل الأمثل، مع ضرورة الوضوح في بيان الحقوق، حتى لا تتحول الأمور إلى خلافات تؤثر على استقرار الأسرة أو تُخلّ بالعلاقات الأسرية.