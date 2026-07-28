بسبب إنهاء خطبتهما .. القبض على المتهم بمضايقة فتاة بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بمضايقة شقيقتها والتعدى عليها بالسب لقيامها بإنهاء خطبتها منه بزعم قيامه بالترويج للمواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وتبين عدم حيازته مواد مخدرة ، وبمواجهته نفى ما ورد بالشكوى وأقر بقيامه بإنهاء خطبته من شقيقة صاحبة الحساب (مقيمة بنطاق محافظة الجيزة) لإكتشافه قيامها بنشر مقاطع فيديو غير لائقة بمواقع التواصل الإجتماعى.

وحال مطالبته برد المشغولات الذهبية له قامت برد جزء منها دون الباقى ، وإتهم صاحبة الحساب بالتشهير به وبإستدعاء شقيقتها (لها معلومات جنائية – مقيمة بمحافظة الجيزة) وبسؤالها أفادت بتضررها من المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم لوجود خلافات بينهما بسبب فسخ خطبتهما وبسؤالها عن باقى المشغولات الذهبية الخاصة به أفادت بأنها قامت بإرجاع كافة المشغولات الذهبية قبل فسخ الخطوبة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





