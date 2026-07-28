حبس المتهم بالتشهير بسيدتين في الفيوم

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتشهير بسيدتين فى الفيوم.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بتهديدها بإلحاق الأذى بها ونشر صورها للتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى لخلافات بينهم حول شراء سيارة بالفيوم.

بالفحص وبإستدعاء السيدتان الظاهرتان بمقطع الفيديو (طالبة "صاحبة الحساب" ، وشقيقتها – مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبسؤالهما قررتا بتضررهما من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتحصل على مبلغ مالى من الثانية كجزء من قيمة شراء سيارة ، وعقب ذلك إكتشفت الأخيرة وجود عيوب بالسيارة ولدى إتصالها به لإسترجاع المبلغ ودفع قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه رفض وقام بتهديدها ونشر صورها للتشهير بها بمواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على سداد باقى المبلغ حيث قامت بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ 13 الجارى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشـرقية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنه نشر تلك الصور فى محاولة منه للتوصل لمحل إقامتهما وإجبارها على سداد الأقساط الشهرية للسيارة.