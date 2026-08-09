القبض على المتهم بالتعدي على منزل طليقته بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام طليقها بتعاطي المواد المخدرة والتعدي عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (تعمل بإحدى شركات خدمات المحمول- مقيمة بدائرة مركز شرطة فاقوس) وبسؤالها قررت بانفصالها عن زوجها (مقيم بذات الدائرة) وكذا حضانتها لنجلتهما، وقيامها لظروف عملها بمدينة شرم الشيخ بترك نجلتهما رفقة والدتها ، وقيام طليقها بالتهجم على منزلها والتعدى على والدتها وأشقائها بالسب وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (نجار مسلح)، وبمواجهته أفاد بأنه كان متواجدا بمنزل الشاكية لرؤية نجلتهما ونفى تعديه على والدتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





