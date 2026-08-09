بيجمع فلوس.. القبض على شخص يبث ليفات مبتذلة بالغردقة

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالغردقة لقيامه بإستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق مكاسب مادية من المتابعين .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى وحث المتابعين بصورة مبتذلة تتنافى مع القيم المجتمعية على إرسال الهدايا الرقمية له بقصد تحقيق مكاسب مادية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر)، وضُبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





