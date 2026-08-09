قائمة منتخب مصر لكرة الصالات استعدادًا لوديتي تنزانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة نادر رشاد، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المغلق المقرر إقامته خلال الفترة من 8 إلى 16 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام نظيره التنزاني، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

قائمة منتخب مصر لكرة الصالات

وضمت القائمة 16 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى:

جمال عبد الناصر، أحمد فكري، بدير محمد.

اللاعبون:

محمد سعيد، علاء عيسي، محمد أحمد، محمد طلعت، خالد يسري، إبراهيم السيد، محمد جمال، أحمد علي، عبد الرحمن سيد، يوسف النبراوي، أيمن أبو رواش، محمد الوتيدي، عبد الرحمن عادل.

موعد مباراتي مصر وتنزانيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا في المباراة الودية الأولى يوم الخميس 13 أغسطس، على صالة حسن مصطفى.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين في المباراة الودية الثانية يوم السبت 15 أغسطس، على الصالة نفسها.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد الاستفادة من المباراتين في تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الانسجام بينهم، إلى جانب تجربة عدد من العناصر والوقوف على مستوى الفريق قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات.