أفتخر بمدينتي ورشة للأطفال في متحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ الورشة الثامنة بعنوان «أفتخر بمدينتي»من البرنامج الصيفي للأطفال «Pop Up مصر القديمة».

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة تضمنت التعرف على معالم ومواقع أثرية ملهمة تعزز روح الفخر بتاريخ الحضارة المصرية.

أشار متحف شرم الشيخ، إلى تنفيذ العديد من الفعاليات على مدار العام لنشر الوعي السياحي والآثري.

تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.



