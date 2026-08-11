من بدروم منزل إلى خط إنتاج للحلوى.. مخالفات بالجملة داخل معمل بالفيوم قبل حلول المولد النبوي

كشفت حملة تفتيشية على أحد معامل تصنيع الحلويات بمركز الفيوم عن مخالفات بيئية وصحية متعددة، وذلك خلال مرور ميداني استهدف مراجعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الحالة البيئية داخل المنشآت، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وشنت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع وحدة المتابعة الميدانية وشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية على معامل تصنيع الحلويات بمركز الفيوم، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، ومراجعة المستندات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

مخالفات داخل المعمل

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات داخل أحد معامل تصنيع الحلويات، حيث تبين عدم وجود ترخيص للمنشأة، إلى جانب عدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، فضلًا عن تدني الحالة البيئية وسوء مستوى النظافة العامة، وعدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المقررة للمنشآت.



كما رصدت الحملة عدم وجود بيانات توضح صلاحية المنتجات، ووجود ماسورة صرف صحي داخل المنشأة، بالإضافة إلى ظهور نسبة من الصدأ في أماكن التعبئة، وعدم وجود تعاقد للتخلص الآمن من المخلفات.



بدروم منزل

ولفتت المعاينة إلى أن نشاط تصنيع الحلويات يتم داخل بدروم أحد المنازل، وليس في مكان مخصص ومهيأ لممارسة هذا النشاط، بما يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة، ويثير مخاوف تتعلق بمستوى السلامة والنظافة وظروف تصنيع وتداول المنتجات الغذائية.



محضر وإجراءات قانونية

وحررت الحملة محضر مخالفة بيئية ضد المنشأة، كما جرى إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، كل فيما يخصه.



وشارك في الحملة سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وسيد السنراوي ومصطفى معوض من وحدة المتابعة الميدانية، والدكتور عبد الرؤوف محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومحمود فتحي المفتش بإدارة شئون البيئة، وعاطف توفيق من شرطة البيئة والمسطحات المائية.



لا تهاون مع المخالفات



وأكد محافظ الفيوم أن حماية البيئة والصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون بحزم تجاه أي منشأة تخالف الاشتراطات البيئية والصحية، بما يضمن ردع المخالفين وتحقيق الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.



وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية والرقابية على مختلف المنشآت، للتأكد من توافر بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مع التشديد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، وسرعة تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.