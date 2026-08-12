هل القهوة تساعد على حرق الدهون؟ 7 فوائد للكافيين في إنقاص الوزن

تُعد القهوة من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، ويربطها البعض بقدرتها على حرق الدهون وإنقاص الوزن، خاصة عند تناولها قبل ممارسة الرياضة.

لكن هل القهوة تساعد فعلًا على التخلص من الدهون؟ وما تأثير الكافيين على عملية التمثيل الغذائي والشهية؟

هل القهوة تساعد على حرق الدهون؟

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهي منبه طبيعي يمكن أن يؤثر في الجهاز العصبي ويزيد من معدل اليقظة والنشاط. وتشير الدراسات إلى أن الكافيين قد يزيد بشكل مؤقت من معدل استهلاك الجسم للطاقة، كما يمكن أن يحفز عملية تكسير الدهون.

لكن هذا التأثير ليس سحريًا ولا يكفي وحده لإنقاص الوزن، إذ يعتمد فقدان الدهون بشكل أساسي على وجود عجز في السعرات الحرارية مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

فوائد القهوة المرتبطة بحرق الدهون

1. قد تزيد معدل حرق السعرات

الكافيين يمكن أن يرفع معدل الأيض لفترة مؤقتة، ما يعني زيادة كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم، لكن مقدار الزيادة يختلف من شخص لآخر.

2. قد تساعد على استخدام الدهون كمصدر للطاقة

قد يحفز الكافيين عملية تكسير الدهون، وهو ما يجعل الجسم يستخدم الأحماض الدهنية المتاحة للحصول على الطاقة، خاصة أثناء النشاط البدني.

3. تزيد النشاط والطاقة

تناول القهوة قبل التمرين قد يساعد بعض الأشخاص على الشعور بمزيد من النشاط واليقظة، ما قد يجعل ممارسة الرياضة أسهل وأكثر قدرة على الاستمرار.

4. قد تقلل الشهية لدى بعض الأشخاص

يشعر بعض الأشخاص بانخفاض مؤقت في الشهية بعد تناول القهوة، لكن هذا التأثير يختلف من شخص إلى آخر ولا يُنصح بالاعتماد على القهوة بدلًا من الوجبات الأساسية.

5. تساعد على تحسين الأداء الرياضي

الكافيين من المكونات التي يمكن أن تساعد على تحسين الأداء أثناء بعض أنواع التمارين، وبالتالي قد يدعم زيادة النشاط البدني الذي يعد عنصرًا أساسيًا في فقدان الدهون.

6. القهوة السوداء منخفضة السعرات

القهوة السادة دون إضافة السكر أو الكريمة تحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، لذلك يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي لإنقاص الوزن.

7. قد تكون بديلًا للمشروبات عالية السعرات

استبدال المشروبات السكرية والمشروبات الغنية بالكريمة بالقهوة السادة قد يقلل كمية السعرات التي يحصل عليها الشخص يوميًا.

هل القهوة تحرق دهون البطن؟

لا توجد أدلة تشير إلى أن القهوة تستطيع حرق دهون البطن تحديدًا. الجسم لا يختار منطقة معينة لحرق الدهون بسبب تناول مشروب محدد، وإنما يحدث فقدان الدهون تدريجيًا من مختلف أنحاء الجسم وفقًا للعوامل الوراثية والهرمونية ونمط الحياة.

كيف تشرب القهوة دون زيادة الوزن؟

للاستفادة من القهوة دون إضافة سعرات كثيرة، يُفضل تناولها دون كميات كبيرة من السكر أو الكريمة أو الصوصات. كما يجب الانتباه إلى أن مشروبات القهوة الجاهزة قد تحتوي على كميات مرتفعة من السكر والسعرات الحرارية.

هل الإكثار من القهوة يسرّع حرق الدهون؟

ليس بالضرورة. زيادة كمية الكافيين لا تعني زيادة متناسبة في حرق الدهون، كما أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى أعراض مثل الأرق، والخفقان، والقلق، واضطرابات المعدة لدى بعض الأشخاص.

لذلك، يجب أن تكون القهوة جزءًا من نمط حياة صحي، وليس وسيلة أساسية لإنقاص الوزن.