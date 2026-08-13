وزير الخارجية عن اتفاق مكة: التعاون العسكري يحتاج الى دراسات معمقة في ضوء الدستور

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الخميس أن العلاقات بين مصر والدول الموقعة على اتفاق مكة "تركيا والسعودية وباكستان" متميزة.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بمدينة العملين، أن التعاون العسكري يحتاج الى دراسات معمقة في ضوء الدستور المصري، وهناك اعتبارات قانونية لاتخاذ القرار ويتم تناول المقترح بدقة.

وتناولت المباحثات المصرية التركية في العلملين، مستجدات الأوضاع في سوريا وأكد الجانبين على وحدة الدولة السورية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن المباحثات تناولت تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القاهرة وأنقرة، وتعزيز التعاون الاستثمار بين البلدين والفرص الواعدة وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تشجيع المنتديات الاقتصادية لبناء فرص شراكة مستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل واللوجيستيات.