خالد مصطفى: الرئيس السيسي أنقذ الوطن وحافظ على الدولة المصرية

أكد الكاتب الصحفي خالد مصطفى أن وعي المصريين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال خالد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن لندن تُعد، حاضنة لقيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الجماعة تعتمد على مراكز بحثية ومنصات إعلامية، وتسعى خلال الفترة الأخيرة إلى استقطاب عناصر من الشباب والسيدات لإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مهاجمة الدولة المصرية ونشر ما وصفه بالأكاذيب والشائعات.

وتابع أن «الإعلام الإخواني» يسعى إلى النيل من مقدرات الدولة والإنجازات التي تحققت على أرض الوطن، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على التصدي لمحاولات التضليل ونشر المعلومات غير الدقيقة.

إنقاذ الوطن والحفاظ على الدولة المصرية

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له دور في إنقاذ الوطن والحفاظ على الدولة المصرية من مخاطر الانقسام والفوضى.