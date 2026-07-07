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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المحليات استحقاق دستوري هام يعبر عن حق المواطن ويعزز الحوكمة

اسامة مدكور
اسامة مدكور

أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل رسالة سياسية واضحة تؤكد حرص الدولة على استكمال بناء مؤسساتها الدستورية، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي بالتوازي مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

انتخابات المحليات 

وقال مدكور، في تصريحات صحفية اليوم، إن إجراء انتخابات المحليات، إضافة لكونها استحقاق استحقاق دستوري، فهي ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتفعيل مبدأ اللامركزية، وإشراك المواطنين بصورة أكبر في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المجالس المحلية تمثل الذراع الرقابية الأقرب إلى المواطن، وتمتلك دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ المشروعات القومية ورصد احتياجات الشارع، فضلًا عن مراقبة أداء الوحدات المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

المجالس المحلية 

وأضاف أن توجيهات الرئيس جاءت في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد استكمال الإطار التشريعي المنظم للإدارة المحلية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تفرز كوادر وطنية تمتلك الخبرة والكفاءة، وتكون قادرة على قيادة العمل المحلي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة داخل المدن والقرى.

وأشار مدكور إلى أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعداد وتأهيل كوادر تمتلك الفكر والقدرة على العمل الميداني والتواصل مع المواطنين، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن بدأ بالفعل في تنفيذ برامج تنظيمية وتدريبية لإعداد عناصر مؤهلة لخوض انتخابات المحليات بكفاءة.

وشدد أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن على أن وجود مجالس محلية قوية وفاعلة سيشكل إضافة حقيقية لمنظومة الرقابة، وسيعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق سرعة معالجة المشكلات اليومية، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية شاملة تستهدف بناء إدارة محلية عصرية تعتمد على الكفاءة والمساءلة والمشاركة الشعبية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكًا سياسيًا وحزبيًا واسعًا استعدادًا لهذا الاستحقاق، بما يسهم في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية.

المحليات انتخابات المحليات البرلمان النواب مجلس النواب

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