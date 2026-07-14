قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: تأهيل الكوادر الفنية والقيادية أولوية لدعم التطوير وزيادة الإنتاجية
منع الصحفيين من دخول محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اقتحام معرض سيارات التجمع
تفاصيل كراسة شروط شقق التعاونيات في 6 أكتوبر.. الأسعار وأنظمة السداد
اتحاد الكرة يوجه الشكر للجنة الحكام واللجنة الفنية الخاصة بها
النيابة تطالب توقيع أقصى عقوبة على صبري نخنوخ وآخرين في قضية معرض سيارات التجمع
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة 1 بأسيوط ويوجه بتكثيف الأعمال وتسريع التنفيذ
رفضت أكون سلعة.. استغاثة من فتاة بالغربية: تعرضت للطرد بعد رفضي الزواج مقابل المال
ألفاظ خارجة.. نقابة الموسيقيين تقرر رفع الإيقاف عن يارا حجازي
البرلمان يوفق علي مقترح توحد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشان أرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف.. تفاصيل
هزة أرضية شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية
فيديو “يا ساقط” راح لحاله.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل أزمة مرتضى منصور| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشار عادل ماجد: التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي ضرورة للأمن القومي

المستشار عادل ماجد
المستشار عادل ماجد
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت دراسة حديثة أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أن وجود إطار قانوني واضح لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لم يعد ترفا تشريعيا، بل أصبح ضرورة تفرضها اعتبارات الأمن القومي، مشددا على أن التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للسيادة الرقمية في الدولة الحديثة، وأداة لحماية استقلال القرار الوطني في العصر الرقمي.

جاء ذلك في الدراسة المنشورة حديثا بالمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، تحت عنوان "نحو سياسة تشريعية متوازنة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر".

وأوضحت الدراسة أن إصدار قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر، أصبح يشكل ضرورة تشريعية تفرضها التحديات المتسارعة التي أفرزتها هذه التقنيات، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية أن يصدر هذا القانون وفق سياسة تشريعية متكاملة تحدد أهدافه ونطاقه، والمخاطر التي يتصدى لها، وآليات إعداده، ومدى جاهزية البنية التشريعية لاستيعاب أحكامه.

كما دعت الدراسة إلى إجراء تقييم شامل للآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتوقعة، باستخدام أدوات قياس الأثر التشريعي والتنظيمي، وبمشاركة الخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف التخصصات قبل إصدار القانون.

وأوضح المستشار عادل ماجد في دراسته أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على الاستخدام غير المشروع لبعض التقنيات في ارتكاب الجرائم الرقمية، مثل التزييف العميق، ونشر المعلومات المضللة، وانتهاك الخصوصية، بل امتدت إلى التأثير في الإدراك وإعادة تشكيل الوعي من خلال تقنيات تحليل البيانات الشخصية، والتلاعب السلوكي المعرفي، والتأثير على ما هو دون الوعي، بغرض توجيه سلوك الأفراد مع استهداف الفئات الأكثر عرضة للتأثر، ولا سيما الأطفال والشباب، بما قد ينعكس سلبا على الهوية الوطنية والانتماء المجتمعي.

وأضافت الدراسة أن الأطر القانونية التقليدية لم تعد كافية لمواكبة هذه التطورات، الأمر الذي يستوجب تدخلا تشريعيا دقيقا ومستحدثا، يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار، وحماية الحقوق والحريات، وصون الأمن الوطني.

وأشارت إلى أن جانبا كبيرا من تقنيات الذكاء الاصطناعي يعتمد على خوارزميات تطورها وتديرها وتُنظم قواعد استخدامها شركات عالمية، وهي لا تكترث بقواعد حوكمة أو تنظيم الذكاء الاصطناعي، بقدر ما يهمها ما تجنيه من أرباح، بما يثير تساؤلات جدية تتعلق بالسيادة الرقمية، وحماية الهوية الوطنية، وضمان توافق استخدام هذه التقنيات مع مصالح الدولة والمجتمع.

ولفتت الدراسة إلى أن المنظومة التشريعية المصرية في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي لا تزال في مرحلة التكوين، إذ تعتمد أساسا على أدوات مرنة غير ملزمة، مثل الاستراتيجيات والوثائق الإرشادية، وهي تتميز بأنها تكرس أخلاقيات الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج قانوني وطني ملزم ومتوازن في الوقت ذاته، يعكس احتياجات الدولة وخصوصيتها القانونية والاجتماعية والتنموية، بدلا من مجرد استنساخ النماذج الأجنبية أو اللحاق المتأخر بها.

كما حددت الدراسة الشروط الواجب توافرها قبل الشروع في صياغة القانون، والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن يقوم عليها، والتخصصات والخبرات اللازمة لإعداده، إلى جانب الآليات الكفيلة بضمان مرونة التشريع وقدرته على مواكبة التطور التقني، من دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

وأكد المستشار عادل ماجد في دراسته أن وجود إطار قانوني واضح لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لم يعد ترفا تشريعيا أو خيارا سابقا لأوانه، بل أصبح ضرورة تفرضها اعتبارات الأمن القومي، كما يُعد من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، لما يوفره من قدر أكبر من اليقين القانوني والتنظيمي، وما يعززه من ثقة في البيئة الرقمية، فضلا عن دعمه توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

واختتم الدراسة بالتأكيد على أن التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للسيادة الرقمية في الدولة الحديثة، وأداة لحماية استقلال القرار الوطني في العصر الرقمي، في ظل التأثيرات العابرة للحدود لهذه التقنيات في الاقتصاد والأمن القومي والهوية والثقافة، مشددا على أن الدول التي تبادر إلى بناء أطر قانونية متماسكة وقابلة للتطوير ستكون الأقدر على توجيه مسار التكنولوجيا بما يتوافق مع قيمها ومصالحها الوطنية، بدلا من الاكتفاء بالتكيف مع قواعد ومعايير رقمية يضعها الآخرون.

المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض الذكاء الاصطناعي التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إنفانتينو رئيس الفيفا

احتجاجا على فساد الفيفا.. مظاهرات تجتاح شوارع سويسرا للمطالبة بإقالة إنفانتينو

ترشيحاتنا

الاحلام

تفسير رؤية شخص في المنام يمتنع عن الكلام معك أو السلام عليك.. خير ولا شر؟

الملوخية الخضراء

بدون تغيير اللون والطعم.. طريقة تخزين الملوخية الخضراء في الفريزر

الحر الشديد

غير العصائر .. أعشاب تخفف الحر

بالصور

بعد إصابة ابن سالي عبد السلام.. كل ما تريد معرفته عن الوحمة الدموية

بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية

شاهد.. ولي عهد النرويج يقود احتفالات عودة بعثة المنتخب من كأس العالم

ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي

هل يجب غسل المشروم قبل الطهي أم مسحه فقط؟.. الطريقة الصحيحة التي يوصي بها الخبراء

مشروم
مشروم
مشروم

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد