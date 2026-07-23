نبيلة عبيد تدعم شعبي الجزائر وتونس في ظل حرائق الغابات

وجهت الفنانة نبيلة عبيد، رسالة دعم ومواساة إلى الشعبين الجزائرى والتونسى، فى ظل حرائق الغابات التى اجتاحت عددا من المناطق.

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمى: “ربنا يكون فى عون أهلنا وإخواتنا فى الجزائر وتونس، ربنا يرحم كل من فقدوا حياتهم، ويشفى كل مصاب، ويعوض كل متضرر خير، ويحفظ الكل”.

من جانب آخر تواصل الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد التحضير لمسلسلها «جذوة»، فيما تستعد لخوض تجربة إذاعية جديدة تعيدها إلى عالم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس من خلال رواية «لا تطفئ الشمس».

وكانت قد كشفت نجمة مصر الأولى، الفنانة نبيلة عبيد، عن سر عدم إنجابها وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج سهرة العيد على القناة الأولى.

وقالت الفنانة القديرة نبيلة عبيد : ضحيت بالأمومة من أجل الفن، وكانت تضحية صعبة ومش سهلة عليّ، لكني ما زلت مقتنعة بالقرار ده حتى الآن. ولو رجع بيا الزمن هعمل نفس الحاجة، لأن لما باخد قرار وأنا متأكدة منه مبندمش عليه".