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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نبيلة عبيد تشيد بـ«7 Dogs»: تجربة سينمائية استثنائية تستحق المشاهدة

نبيله عبيد
نبيله عبيد
يمنى عبد الظاهر

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن إعجابها الكبير بفيلم «7 Dogs»، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، مؤكدة أن العمل يقدم تجربة مختلفة على مستوى الصناعة والإخراج والإبهار البصرى.

وشاركت نبيلة عبيد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، تحدثت فيه عن انطباعها بعد مشاهدة الفيلم داخل إحدى دور العرض، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من حضوره خلال العرض الخاص بسبب سفرها خارج مصر.

https://www.instagram.com/reel/DZsmFWPMTlI/?igsh=MWZkM3d1dnNjOWJ4cQ==

وقالت نبيلة عبيد: «بسبب سفرى خارج مصر وقت العرض الخاص لفيلم “Seven Dogs”، ماقدرتش أشوفه وقتها، لكن أمس شاهدته فى سينما نايل سيتى فيرمونت، وكانت تجربة استثنائية بكل معنى الكلمة».

وأضافت: «بصراحة، أذهلنى المستوى الفنى الذى قُدِّم به الفيلم؛ من أداء تمثيلى متميز، وقصة مشوقة، وإخراج متقن، وتصوير على أعلى مستوى، إلى جانب الموسيقى والمؤثرات الصوتية التى أضافت بعدًا رائعًا للتجربة شعرت بحالة من المتعة والتشبع الفنى طوال فترة العرض».

وتابعت: «أرى أنه من الأعمال التى تستحق المشاهدة، وأنصح الجميع بعدم تفويت هذه التجربة السينمائية المميزة».

واختتمت: «كل الشكر لمعالى المستشار تركى آل الشيخ على الدعوة الكريمة، والشكر موصول لكل القائمين على هذا العمل والإنتاجات السينمائية المتميزة التى ترفع سقف التوقعات وتدفعنا لانتظار المزيد من الأعمال القوية خلال الفترة المقبلة، مساكم ورد».

ويشارك فى فيلم 7DOGS ضمن الأعمال المشاركة فى دور العرض السينمائى، وهو بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بالسينمات.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط الإنتربول الماهر «خالد العزازى»، الذى ينجح فى القبض على المجرم الخطير «غالى أبو داود»، أحد أعضاء منظمة إجرامية سرّية عالمية تُعرف باسم «سفن دوجز»، قبل أن تعود المنظمة بعد عام لممارسة أنشطتها الإجرامية، خصوصًا عبر ترويج مخدر قوى يعرف باسم «Pink Lady» فى منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذى يدفع خالد إلى التعاون مع غالى، باعتباره يعرف أسرار المنظمة من الداخل، فى مهمة سرية تمتد عبر مدن عدة حول العالم، بهدف كشف بقية أعضائها ومنع وصول المخدر إلى الشارع العربى.

الفيلم من تأليف المصرى محمد الدباح الذى اعتمد فى حبكته على العلاقة المتوترة بين خالد وغالى، إذ يجمعهما هدف واحد رغم الخلافات والتحديات، لتتشكل بينهما ثنائية سينمائية قائمة على الذكاء، والحيلة، والتنافس، ضمن إيقاع سريع يمزج بين المطاردات، والمواجهات، والتحقيقات، والتنقل بين عوالم ومواقع مختلفة، بما يمنح العمل طابعًا دوليًا واضحًا، مع الحفاظ على روحه العربية وشخصياته القريبة من الجمهور.

الفنانة نبيلة عبيد كريم عبد العزيز أحمد عز Dogs المستشار تركى آل الشيخ

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