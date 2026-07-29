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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السيسي: نعتز بدور القطاع الخاص في مدغشقر ومستعدون لنقل التجربة التنموية المصرية الشاملة

السيسي: نعتز بدور القطاع الخاص في مدغشقر ومستعدون لنقل التجربة التنموية المصرية الشاملة
السيسي: نعتز بدور القطاع الخاص في مدغشقر ومستعدون لنقل التجربة التنموية المصرية الشاملة
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أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد الشركات المصرية لتوسيع انخراطها في قطاعات الطاقة، وإدارة وتحلية المياه، والزراعة والصحة لنقل التجربة التنموية المصرية الشاملة إلى أشقائنا في مدغشقـر، معربًا عن الاعتزاز بدور القطاع الخاص المصري في مدغشقر، ومساهمته الفاعلة في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.

ورحب الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميكائيل راندريانيرينا رئيس جمهورية مدغشقر في مدينة العلمين، برئيس مدغشقر والوفد المرافق في بلدهم الثاني مصر، في زيارة تكتسب أهمية خاصة كونها الزيارة الثنائية الرسمية الأولى له إلى مصر؛ مما يرسخ الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1970، ويجسد أيضا إرادتنا السياسية المشتركة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية، إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة مع رئيس مدغشقر، على موقف مصر الثابت الداعم لجمهورية مدغشقر الشقيقة خلال هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة"، معربًا عن مساندتنا الكاملة، للجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها السلطات في مدغشقر لتنفيذ "خارطة الطريق" وعملية إعادة التأسيس، وتلبية طموحات شعب مدغشقر الشقيق.

وأكد "ومن هذا المنطلق وبناء على إيماننا الراسخ بأولوية التضامن بين الأشقاء، تؤكد مصر استعدادها لمشاركة خبراتها وإمكاناتها الفنية، لاسيما فى مجال بناء القدرات المؤسسية مع الأشقاء في مدغشقر لدعم مساعيها نحو إرساء دعائم الاستقرار".

واتفق الرئيسان، خلال المباحثات، على ضرورة البناء على ما يمتلكه البلدان من مقومات، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم فى تنمية وازدهار شعبينا، مستفيدين في ذلك من عضويتنا المشتركة في تجمع "الكوميسا".

وقال الرئيس السيسي "في إطار سعينا المشترك لتطوير العمل المؤسسي للتعاون الثنائي، شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، تمثل دفعة قوية لمسار علاقاتنا الثنائية".

ورحب بقرار رئيس مدغشقر بالنظر في إقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لجمهورية مدغشقر في القاهرة، وهي خطوة نقدرها عاليًا، حيث إنها تؤكد الرغبة الصادقة في توثيق التفاعل المستمر بين بلدينا.

وبحث الرئيسان العديد من القضايا الدولية والإقليمية، واتفقا على مواصلة التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار دول قارتنا الإفريقية.

وفي السياق، أكد الرئيسان ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الإفريقية في سياق التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وذلك وفق المواقف الإفريقية الموحدة في هذا الشأن، وأخذا في الاعتبار أن مصر ومدغشقر تعدان ضمن أكثر الدول الإفريقية تأثرًا بها.

وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل مع مدغشقر في مواجهة التحديات البيئية استمرارا للنهج المصري الداعم للأشقاء، والذي تجلى مؤخرا في مساندتنا لمدغشقر لتجاوز الآثار التي خلفها إعصار "جيزانى".

وجدد الرئيس السيسي، في ختام كلمته، ترحيبه برئيس مدغشقر والوفد المرافق له في مصر، متمنيًا لشعب مدغشقر الشقيق كل التقدم والرفاهية والازدهار، مجددًا تطلعه لمواصلة العمل المشترك والتنسيق لما فيه الخير لبلدينا وقارتنا الإفريقية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات المصرية قطاعات الطاقة إدارة وتحلية المياه

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