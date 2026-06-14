جامعة القاهرة تفتح أبواب الإبداع والرياضة والتطوع أمام طلابها خلال الصيف

قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية أهمية موازية للعملية التعليمية، انطلاقًا من رؤيتها لإعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والشخصية اللازمة للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجامعة تنظم خلال الإجازة الصيفية مجموعة متنوعة من الأنشطة على مستوى الجامعة والكليات، تشمل المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتكنولوجية، إلى جانب معسكر "بناء الإنسان المصري" الذي يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأضاف رجب أن الجامعة أطلقت منصة "أثر" لتشجيع العمل التطوعي وخدمة المجتمع، حيث يتعين على الطلاب استيفاء عدد من النقاط للمشاركة في أنشطة مجتمعية متنوعة قبل التخرج.

كما أشار إلى التوسع في برامج ومسابقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، دعمًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز قدراتهم المستقبلية.